أسعار الكهرباء و"جلوبال" تقودان البورصة لوقف النزيف والصعود 1.75%

كتب- مصطفى عيد:

أوقفت البورصة النزيف المستمر الذي تعرضت له خلال الجلسات الأربع السابقة، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، لتشهد ارتفاعا قويا وسط اتجاه المستثمرين المصريين والعرب نحو الشراء.

وارتفع المؤشر الرئيسي EGX30 بنهاية التعاملات بنسبة 1.75% إلى مستوى 13614 نقطة.

كما صعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.46%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.69%.

وقال أحمد زكريا مدير الاستثمار بشركة عكاظ لإدارة المحافظ المالية، لمصراوي، إن صعود البورصة اليوم يعتبر حركة تصحيحية قصيرة الأجل للاتجاه الهابط الذي سيطر على السوق في الفترة الأخيرة.

وأضاف زكريا أن أحد الأسباب المساهمة في ارتفاع البورصة اليوم، توارد أنباء عن قرب حدوث اتفاق بين شركة جلوبال تليكوم ووزارة المالية بشأن قيمة الضرائب المستحقة على الشركة، وهو ما يساهم في إتمام تنفيذ العرض الذي كانت تقدمت به شركة فيون السويسرية، المساهم الرئيسي في "جلوبال"، لشراء بقية أسهم الشركة.

وذكر أن أحد الأسباب التي أدت لصعود البورصة اليوم أيضا توارد أنباء عن الإعلان عن أسعار مناسبة لاستهلاك الكهرباء لبعض الشركات المقيدة، في إطار الزيادات الجديدة للعام المالي المقبل، وذلك قبل الإعلان الرسمي في مؤتمر وزير الكهرباء اليوم.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين والعرب صافي شراء بقيمة 17.6 مليون جنيه، و17 مليون جنيه على التوالي، بينما سجلت تعاملات الأجانب صافي بيع بقيمة 34.6 مليون جنيه على التوالي.

وكانت مؤشرات البورصة شهدت تراجعا جماعيا مع نهاية تعاملات أمس الاثنين، وهبط المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 1.05% إلى مستوى 13379 نقطة.