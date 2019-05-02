البورصة تتراجع مع نهاية تعاملات الخميس

كتب- مصطفى عيد:

تراجعت البورصة مع نهاية تعاملات اليوم الخميس، ثاني وآخر جلسات تداول الأسبوع الجاري، وسط اتجاه من العرب نحو البيع.

وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.27% بنهاية التعاملات، إلى مستوى 14880 نقطة.

بينما ارتفع مؤشر EGX70 للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.12%، والمؤشر EGX100 بنسبة 0.04%.

وسجلت تعاملات العرب صافي بيع بقيمة 5.5 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات الأجانب والمصريين صافي شراء بقيمة 4.9 مليون جنيه، و632.6 ألف جنيه على التوالي.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 صعد بنهاية تعاملات أول أمس الثلاثاء بنسبة 1.01% إلى مستوى 14920 نقطة، وسط اتجاه الأجانب نحو الشراء.