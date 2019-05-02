استقرار أسعار الدواجن واللحوم قبل أيام من رمضان

كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار الدواجن واللحوم قبل أيام قليلة من بداية شهر رمضان، بحسب ما ذكره تجار تحدثوا لمصراوي.

وقال عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن في غرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن أسعار الدواجن مستقرة عند نفس مستوياتها منذ بداية الأسبوع الجاري.

وأضاف أن كيلو الدواجن سجل اليوم 29 جنيهًا بالمزرعة ليتراوح بين 32 و33 جنيهًا بالأسواق.

وسجل كيلو الدواجن البلدي 35 جنيهًا بالمزرعة لتصل إلى 40 جنيهًا بالأسواق.

وسجل سعر كرتونة البيض نحو 33 جنيهًا بالمزرعة، لبياع في الأسواق بين 39 و41 جنيهًا.

وأرجع السيد، استقرار الأسعار إلى قلة السحب خلال الأيام الماضية، متوقعا زيادة الإقبال باقتراب شهر رمضان.

وقال محمد وهبة، رئيس شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية، إن أسعار اللحوم مستقرة عند نفس مستواياتها منذ عدة أشهر.

وبحسب وهبة فإن سعر كيلو الكندوز بالقاهرة الكبرى يتراوح بين 120 و150 جنيهًا، وبين 120 و130 جنيهًا بالمحافظات، فيما يبلغ سعر كيلو الضأن بين 140 جنيهًا، بينما يبلغ سعر كيلو اللحم الجاموسي الكبيرة والجملي بين 100 و110 جنيهات.

ويبلغ سعر كيلو اللحوم السوداني 90 جنيها، بحسب وهبة.