اليوم.. بدء صرف معاشات مايو بمناسبة قرب حلول شهر رمضان

القاهرة- مصراوي:

تبدأ هيئة التأمينات في صرف جميع المعاشات المستحقة عن شهر مايو المقبل اليوم الأربعاء، بدلًا من العاشر من نفس الشهر بمناسبة قرب حلول شهر رمضان.

وكانت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي قالت في بيان صحفي سابق، إنه سيتم الصرف من خلال ماكينات الصراف الآلي وجميع منافذ الصرف التابعة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بصندوقيها.

وبحسب البيان، سيتم الصرف من مكاتب البريد ومن البنوك في أول يوم عمل لها غدا الخميس بعد إجازة عيد العمال.

ووجهت والي رؤساء صندوقي التأمين الاجتماعي بقطاعيه الحكومي والعام والخاص باتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة لبدء صرف معاشات شهر مايو اعتبارا من اليوم.

وأضافت أن اللجنة المشكلة من قيادات الصندوقين الحكومي والعام والخاص ستتابع عملية الصرف على مدار اليوم، مشيرة إلى أنه سيتم تزويد ماكينات الصراف الآلي التابعة للهيئة ومكاتب البريد وكذلك البنوك بالأموال اللازمة للمواطنين لصرف مستحقاتهم.

وقالت الوزارة إن العاملين بالهيئة لن ينصرفوا غدا الخميس حتى حصول آخر مواطن موجود بمنافذ الصرف التابعة للهيئة على مستحقاته المالية.

يذكر أن الوزارة تصرف ما يقرب من 13 مليار جنيه شهريا معاشات لنحو 7.9 مليون قائم بالصرف.