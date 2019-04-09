"الأكبر أفريقيا".. مصر باعت سندات دولية بقيمة 22 مليار دولار منذ 2017

كتبت- ياسمين سليم:

أظهرت بيانات وكالة بلومبرج الأمريكية أن مصر أكثر دولة أفريقية باعت سندات دولية منذ بداية عام 2017.

وبحسب بلومبرج فإن مصر أصدرت سندات دولية بقيمة أكثر من 22 مليار دولار منذ بداية 2017، لتكون بذلك أكثر دولة أفريقية أصدرت سندات خلال هذه الفترة.

وقالت بلومبرج إن مصر تفوقت في إصدار السندات على نيجيريا وجنوب أفريقيا، وهما أكبر اقتصادين في القارة الأفريقية.

وحولت مصر نفسها إلى سوق مفضل للمستثمرين الأجانب في الأسواق الناشئة منذ برنامجها الشامل للإصلاح في نهاية 2016، والذي تضمن خفض كبير للعملة والحصول على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار، وفقًا لبلومبرج.

وفي يناير 2017 باعت مصر سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار، ثم عادت لأسواق السندات مرة أخرى في مايو 2017 بعدما باعت سندات بقيمة 3 مليارات دولار.

وخلال فبراير العام الماضي باعت مصر سندات بقيمة 4 مليارات دولار، ثم أصدرت لأول مرة سندات باليورو في أبريل من نفس العام بقيمة ملياري يورو.

وفي فبراير الماضي باعت سندات بقيمة 4 مليارات دولار، ثم باعت الأسبوع الماضي سندات باليورو بقيمة ملياري يورو.

والسندات هي أداة تمويلية تطرحها الحكومات في الأسواق العالمية، من أجل الاقتراض لمدد طويلة، وتسدد عليها فوائد دورية.

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