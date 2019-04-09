"تي سي أي سنمار" تدرب أكثر من 200 شاب في بورسعيد لتأهيلهم لسوق العمل

القاهرة- مصراوي:

قالت شركة تي سي أي سنمار، المتخصصة في تصنيع الكيماويات، في بيان اليوم الثلاثاء، إنها انتهت من تدريب الدفعة الثانية ضمن برنامج التدريب الفني "التدريب من أجل التأهيل" والذي بدأ منذ مارس 2018، بمحافظة بورسعيد.

ويعكس نجاح المرحلة الثانية من برنامج التدريب الفني من قبل تي سي اي سنمار، حرص الشركة على استكمال ما بدأته بمحافظة بورسعيد لدعم استراتيجية الدولة الهادفة لتطوير التعليم الفني واستعادة بريقه وجاذبيته للشباب المصري، وهو ما ينعكس بشكل إيجابي على تقليل معدلات البطالة، وتوفير الأيدي العاملة الماهرة لمختلف الشركات، لاسيما مع سعي الدولة لاستقطاب كبرى الشركات العالمية للاستثمار بمصر خصوصًا منطقة محور قناة السويس.

وقال بي إس جايارامان، رئيس مجلس إدارة شركة تي سي آي سنمار، إن الشركة دربت أكثر من 130 شابا في الدفعة الثانية من البرنامج التدريبي، لتعريفهم بأحدث الوسائل التكنولوجية وتجهيزهم للالتحاق بسوق العمل.

وقال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، إن شركة تي سي اي سنمار، التي تعتبر أكبر مستثمر هندي في السوق المصري، تمكنت من تدريب أكثر من 220 شابا في العامين الماضيي، بميزانية تقدر بأكثر من 2 مليون جنيه مصري لتطوير مهارات شباب محافظة بورسعيد .

وقال المهندس شريف المنوفي، الرئيس التنفيذي لشركة تي سي آي سنمار، إن التعليم الفني ضروري لأي محاولة لبناء الدولة ودفع التنمية.