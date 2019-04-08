مؤشرات البورصة تواصل التراجع الجماعي بنهاية تعاملات الاثنين

كتب- مصطفى عيد:

واصلت مؤشرات البورصة التراجع الجماعي خلال تعاملات اليوم الاثنين، وسط اتجاه المستثمرين المصريين نحو البيع.

وهبط المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.16% إلى مستوى 15111 نقطة بنهاية تعاملات اليوم.

وانخفض المؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.3%، والمؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.29%.

وسجل المستثمرون المصريون خلال تعاملات اليوم صافي بيع بقيمة 326.8 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات العرب والأجانب صافي شراء بقيمة 244.9 مليون جنيه، و81.9 مليون جنيه على التوالي.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 هبط بنسبة 0.74% بنهاية تعاملات أمس الأحد عند مستوى 15135 نقطة، وذلك للمرة الأولى في آخر 7 جلسات، وسط اتجاه المستثمرين العرب نحو البيع.