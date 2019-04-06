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    ارتفاع طفيف في أسعار الذهب بمصر خلال تعاملات اليوم

    02:00 م السبت 06 أبريل 2019
    ارتفاع طفيف في أسعار الذهب بمصر خلال تعاملات اليوم

    أسعار الذهب

    كتبت- منار الرخ:

    ارتقعت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم السبت، جنيها واحدا للجرام، مقارنة بمستوياتها أمس الجمعة.

    وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة تجار الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل خلال تعاملات اليوم 621 جنيها مقابل 620 جنيها أمس.

    وسجل سعر الذهب عيار 18 اليوم نحو 532 جنيها، وعيار 24 نحو 709 جنيهات، وسجل الجنيه الذهب 4968 جنيها.

    وعالميًا، سجل الذهب في المعاملات الفورية 1291.75 دولار للأوقية (الأونصة) في أواخر جلسة التداول بالسوق الأمريكي. وفي جلسة الخميس، لامست الأسعار أدنى مستوى منذ الخامس والعشرين من يناير عند 1280.59 دولار، بحسب ما ذكرته وكالة رويترز.

    وكان الذهب هبط بما يصل إلى 0.6% عقب صدور تقرير حكومي أشار إلى تسارع نمو الوظائف في أمريكا من أدنى مستوى في 17 شهرا في مارس الماضي، لكن المعدن الأصفر استرد معظم خسائره مع اهتمام المستثمرين بتفاصيل أخرى في التقرير تظهر زيادة أبطأ في الأجور.

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