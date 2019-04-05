أسعار الخضروات والفاكهة خلال أسبوع في سوق العبور

القاهرة – مصراوي:

تراجعت أسعار البطاطس والكوسة والبسلة خلال تعاملات الأسبوع الماضي، في سوق العبور.

وزادت أسعار القلقاس، والبرتقال اليوم الجمعة مقابل أسعارها الجمعة الماضي، بحسب بيانات الموقع الرسمي للسوق.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 2 و5.5 جنيه.

البطاطس بين 4.5 و6 جنيهات بتراجع 75 قرشا.

البصل بين 4.25 و6.25 جنيه.

الكوسة بين 3 جنيهات، و5.5 جنيه، بتراجع 1.5 جنيه.

الفاصوليا بين 7 و 13 جنيهًا، بتراجع 4 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 5 جنيهات و6.5 جنيه، بتراجع جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 8 جنيهات و11 جنيها، بزيادة 1.5 جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 6 و8 جنيهات، بتراجع جنيهين.

الملوخية بين 6 و8 جنيهات.

الخيار البلدي بين 5 جنيهات و5.5 جنيه.

البسلة بين 7 و 10 جنيهات بانخفاض جنيه.

القلقاس بين 5 و8 جنيهات، بزبادة 3 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال البلدي بين 3.5 جنيه و4.5 جنيهات.

البرتقال السكري بين 4 و5 جنيهات، بزيادة 3 جينهات.

البرتقال أبو سرة بين 4 و6 جنيهات.

اليوسفي بين 3.5 و 7.5 جنيه.

الليمون البلدي بين 9 جنيهات و13 جنيها.

الجوافة بين 4 و7 جنيهات، بتراجع 3 جنيهات.

الرمان بين 8 جنيهات و12 جنيها.

الموز البلدي بين 3 و5 جنيهات.