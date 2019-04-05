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    كيلو البلطي يرتفع 10 جنيهات.. أسعار السمك خلال أسبوع

    01:24 م الجمعة 05 أبريل 2019
    كيلو البلطي يرتفع 10 جنيهات.. أسعار السمك خلال أسبوع

    ارشيفية

    القاهرة –مصراوي:

    وارتفع سعر كيلو السمك البلطي الجملة خلال الأسبوع الماضي بنحو 10 جنيهات ليتراوح اليوم بين 33 و 37 جنيها مقابل 24 و26 جنيهًا الجمعة الماضي، بحسب بيانات الموقع الرسمي للسوق.

    وارتفع سعر كيلو السمك البوري 3 جينهات خلال الأسبوع، ليتراوح اليوم بين 40 و46 جنيها مقابل 37 و43 جنيهًا الجمعة الماضي.

    وتراوح سعر كيلو الكابوريا اليوم بين 30 و 140 جنيهًا، وسعر كيلو السبيط والكاليماري، يتراوح اليوم بين 90 و180 جنيهًا، بزيادة 10 جنيهات عن الجمعة الماضي.

    وهبط سعر كيلو الجمبري خلال تعاملات الأسبوع بنحو 15 جنيها، ليتراوح اليوم الجمعة بين 250 جنيها و310 جنيه وفقًا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

    وتراجع سعر كيلو السمك المكرونة السويسي، 5 جنيهات، ليتراوح اليوم بين 55 و 65 جنيهًا، وفقًا لأسعار الموقع.

    واستقر سعر كيلو الفليه البلطي ليتراوح بين 30 و80 جنيهًا، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

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