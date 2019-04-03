سحر نصر تبحث مع المرشح لرئاسة البنك الدولي المساعدة في جذب الاستثمارات

كتب- مصطفى عيد:

بحثت سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي مع ديفيد مالباس، المرشح من الإدارة الأمريكية لتولي منصب رئيس مجموعة البنك الدولي، دعم البنك للجهود المصرية في عملية التحول الاقتصادي والاجتماعي، ومساعدة جهود الحكومة في جذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر.

كما بحث الجانبان مشاركة البنك في دعم مشروعات البنية الأساسية في قارة أفريقيا في ظل رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي الاتحاد الأفريقي خلال العام الجاري، بحسب بيان من وزارة الاستثمار والتعاون الدولي اليوم الأربعاء.

جاء ذلك خلال اجتماع الوزيرة مع مالباس خلال زيارتها للعاصمة الأمريكية واشنطن، بحضور ميرزا حسن عميد المديرين التنفيذيين بالبنك الدولي، وراجي الإتربي المدير التنفيذي لمصر في البنك.

واستعرضت الوزيرة، خلال الاجتماع، الجهود التي نفذتها الحكومة في الإصلاح الاقتصادي، وعدد من المشروعات القومية الكبرى مثل محور قناة السويس، والعاصمة الإدارية الجديدة، والعلمين الجديدة، بالإضافة إلى المشروعات التي نفذتها في قطاعي النقل والتعليم والبنية الأساسية.

وأشارت إلى أهمية دعم البنك للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي تضع أولوية للمرأة من أجل العمل على توفير فرص عمل لها، وتمكينها اقتصاديا.

وأشاد المرشح لرئاسة مجموعة البنك الدولي بقيادة الرئيس السيسي مصر لتحقيق نجاحات اقتصادية خلال السنوات الماضية في ظل الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية التي نفذتها الحكومة.

وقال إن التجربة المصرية المميزة في الاستثمار في العنصر البشري مع وجود شبكات أمان جيدة الاستهداف، تضمن حماية الفئات الأكثر ضعفاً وتمتع الشباب والنساء بالصحة الجيدة وبمهارات مناسبة قادرة على اغتنام الفرص المتولدة من القطاع الخاص.

وأعرب المرشح لرئاسة البنك، عن عزمه زيادة دعم البنك لمصر بعد توليه رئاسته رسميا، خاصة في مشروعات البنية الأساسية والنقل والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، واستمراره في مساندة برنامج الإصلاح الاقتصادي وتعزيز الشراكة الممتدة.

وللبنك الدولي حزمة متنوعة من الاستثمارات في مصر تتركَّز على توسيع نطاق الحماية الاجتماعي وتحسين القدرة على المنافسة والبنية التحتية في المناطق الأقل نموا، ووضع استراتيجية للتنمية الرقمية لإعداد الشباب لشغل وظائف المستقبل، وتوجيه استثمارات القطاع الخاص إلى مشروعات البنية التحتية، بحسب البيان.

طما تركز هذه الاستثمارات على تطبيق الإصلاحات في قطاعي التعليم والصحة للمساعدة على بناء رأس المال البشري.

وتتألف محفظة استثمارات البنك الدولي في مصر حاليا من 16 مشروعا بقيمة 6.7 مليار دولار، وفقا للبيان.