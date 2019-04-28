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    التزكية تحسم انتخابات غرفة الأقصر التجارية

    06:33 م الأحد 28 أبريل 2019
    التزكية تحسم انتخابات غرفة الأقصر التجارية

    يحيى محمد يحيى

    كتبت- منار الرخ:

    حسمت غرفة الأقصر انتخاب أول مجلس لإداراتها، بالتزكية، بعد تقدم 6 مرشحين فقط، وإغلاق باب الترشح اليوم الأحد.

    وكان من المقرر أن تجرى انتخابات الغرفة في 15 يونيو المقبل، مع باقي الغرف التجارية في المحافظات.

    وتأسست غرفة الأقصر التجارية العام الماضي، بعد انفصالها عن غرفة قنا التجارية.

    وقالت الغرفة في بيان حصل عليه مصراوي، إنه تم قبل قليل إغلاق باب الترشح لعضوية مجالس إدارات الغرف التجارية بالمحافظات، وبحسب تصنيف غرفة الأقصر يتكون مجلس إدارتها من 12 عضواً نصفهم بالتعيين من قبل وزير التجارة والصناعة والنصف الأخر بالانتخابات وهو ما تم حسمه بعد ترشح 6 تجار فقط لعضوية مجلس إدارة الغرفة.

    وتقدم للترشح لعضوية مجلس إدارة غرفة الأقصر كل من يحيى محمد يحيى، رئيس اللجنة الحالية التي تتولى تأسيس الغرفة، وزين العابدين لبيب، وحسان الدين عثمان، ومحمد مصطفى سيد، ومحمد فرج خضري، وسالم شرقاوي.

    وتتكون الجمعية العمومية للغرفة الوليدة من 5600 تاجر تمت دعوتهم للتصويت في أول انتخابات في تاريخ الغرفة وهي الدعوة التي تُعتبر لاغية بعد غلق باب الترشح بدون الحاجة لإجراء الانتخابات، وفقا للبيان.

    وقال يحيى محمد يحيى، رئيس اللجنة الإدارية بالغرفة، إن الفترة الماضية شهدت إتمام كافة عمليات الفصل المالي والإداري عن غرفة قنا التجارية، كاشفاً أن الإيرادات المستهدفة للغرفة بعد إتمام عمليات الفصل تبلغ 2 مليون جنيه خلال العام المالي 2019 – 2020.

    وأوضح أن المجلس الجديد للغرفة الذي سيتم تشكيله بعد إعلان أسماء الأعضاء المعينين سيتولى إعداد استراتيجية الغرفة خلال المرحلة المقبلة لخدمة الشارع التجاري بمحافظة الأقصر التي تمتاز بالتنوع التجاري والسياحي.

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