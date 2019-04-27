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    5 بنوك توقع قرضًا بقيمة 200 مليون دولار لشركة بيكو الأسبوع المقبل

    01:14 م السبت 27 أبريل 2019
    5 بنوك توقع قرضًا بقيمة 200 مليون دولار لشركة بيكو الأسبوع المقبل

    الدولار

    كتبت - منال المصري:

    قال مصدر مصرفي، إن 5 بنوك ستنتهي من إجراءات توقيع عقد قرض بقيمة 200 مليون دولار لشركة بيكو للبترول "Pico “العاملة في مجال إنتاج النفط والغاز.

    وأشار المصدر، وهو مسؤول في أحد البنوك المشتركة بالقرض، إلى أن البنوك الخمس هي بنك اتش اس بي سي الذي يتولى إدارة القرض والبنك العربي الأفريقي الدولي، والمشرق، والبنك العربي، بجانب بنك أجنبي.

    وأوضح المصدر أن الهدف من القرض سداد ديون على الشركة وتطوير حقول البترول القائمة.

    وشركة "Pico"، هي شركة المشاريع واستشارات الاستثمارات"، ويعتبر النشاط الزراعي هو النشاط الجوهري والأساسي لها، كما امتد نشاطها في مجالات أخرى، مثل السياحة والإعلام.

    الدولار شركة بيكو للبترول النفط

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