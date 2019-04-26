زيادة البلطي والجمبري.. أسعار الأسماك بسوق العبور خلال أسبوع

القاهرة – مصراوي:

ارتفع سعر كيلو السمك البلطي الجملة خلال الأسبوع الماضي جنيهين ليتراوح اليوم الجمعة بين 34 و37 جنيها بحسب بيانات الموقع الرسمي للسوق، وتراوح سعر كيلو السمك البوري اليوم بين 43 و47 جنيها.

واستقر سعر كيلو السمك المكرونة السويسي، جنيها، ليتراوح اليوم بين 59 و65 جنيهًا، وفقًا لأسعار الموقع.

وارتفع سعر كيلو الجمبري خلال تعاملات الأسبوع ليتراوح اليوم الجمعة بين 275 و325 جنيها وفقًا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

واستقر سعر كيلو الكابوريا خلال الأسبوع الماضي ليتراوح اليوم بين 30 و 130 جنيها.

واستقر سعر كيلو السبيط والكاليماري، خلال الأسبوع ليتراوح اليوم بين 90 و170 جنيهًا.

واستقر سعر كيلو الفليه البلطي ليتراوح بين 30 و80 جنيهًا، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.