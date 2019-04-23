الإحصاء: 23.7% انخفاضا في عدد تصاريح العمل بالخارج في 2017

كتبت- شيماء حفظي:

قال الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، اليوم الثلاثاء، إن عدد التصاريح الصادرة للمصريين للعمل بالخارج، خلال عام 2017، انخفض بنسبة 23.7% ليصل إلى 423.4 مليون تصريح لأول مرة مقابل 555.3 مليون تصريح في 2016.

وانخفضت نسبة تصاريح تجديد العمل بالخارج، خلال 2017 إلى 744 ألف مقابل 696.9 ألف تصريح تجديد في 2016.

وأظهرت النشرة السنوية لتصاريح العمل الصادرة للمصريين بالخارج، أن إجمالي التصاريح الصادرة عن وزارة الداخلية (أول مرة – تجديد) بلغ في 2017 نحو 1.16 مليون تصريح مقابل 1.25 مليون تصريح في 2016، بانخفاض نسبته 6.8%.

ويمثل حملة المؤهل المتوسط نسبة 37.8% من إجمالي تصاريح العمل بالخارج، فيما بلغت نسبة حملة المؤهلات العليا نحو 29.5% من إجمالي التصاريح.

واحتلت السعودية المرتبة الأولى بمجموعة الدول العربية، حيث بلغ إجمالي التصاريح للعمل بها للمصريين 598 ألف تصريح بنسبة 52.7% ويليها الكويت بنسبة 19.5% من إجمالي تصاريح العمل، بحسب النشرة.

وكانت 97.2% من إجمالي تصاريح العمل للمصريين بالخارح إلى دول عربية، بينما مثلت تصاريح الدول الأوروبية 2.1% فقط.

وجاءت ايطاليا في المرتبة الأولى لإصدار تصاريح العمل للمصريين بالخارج، بنحو 18.4 ألف تصريح عمل بنسبة 75.9% يليها اليونان بـ 5 آلاف تصريح.