"تخفيضات 20%".. افتتاح معارض "أهلاً رمضان" بالجيزة غدا

كتبت- منار الرخ:

قالت غرفة الجيزة التجارية، في بيان اليوم الثلاثاء، إن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، سيفتتحان، غداَ، معارض أهلاً رمضان التي تنظمها الغرفة.

وقال عادل ناصر، رئيس مجلس إدارة غرفة الجيزة التجارية، إنه تم الاتفاق مع محافظة الجيزة على إقامة 4 معارض سلعية بمراكز وأحياء المحافظة بمتوسط تخفيضات يتراوح بين 15 و20% على أسعار السلع، بمشاركة 175 شركة.

وأشار ناصر، إلى أنه تم الاتفاق مع المحافظة ووزارة التموين على أن تقوم الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بعرض منتجاتها بكافة المعارض والمنافذ الثابتة والمتنقلة التي ستُقام بمحافظة الجيزة.

وقال محمد إمبابي، سكرتير عام الغرفة التجارية بمحافظة الجيزة، إن المعرض الرئيسي الذي ستنظمه الغرفة سيقام بشارع الملك فيصل على مساحة ألفي متر مربع ويستوعب 80 شركة عارضة، وثاني المعارض سيقام بمنطقة أرض اللواء بحي العجوزة على مساحة 600 متر مربع، وثالث المعارض سيقام بمنطقة المنيب على مساحة 600 متر مربع بمشاركة 30 شركة على الأقل، ورابع المعارض سيقام بمنطقة ترعة المنصورية بشارع الهرم على مساحة 600 متر مربع بمشاركة 35 شركة.

وأضاف أن مجلس إدارة الغرفة عقد اجتماعًا موسعًا مع كافة الشركات العارضة للاتفاق على التخفيضات التي ستتم خلال فترة إقامة المعارض، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق مع أصحاب مصانع الصناعات الغذائية بمدينة السادس من أكتوبر على بيع منتجاتهم بالمعارض الأربعة بسعر التكلفة بدون وسيط.

ومن المقرر أن يتم افتتاح المعرض الرئيسي "سوبر ماركت أهلًا رمضان" بقاعة المؤتمرات -مدينة نصر، مساء اليوم الثلاثاء، من قِبل وزير التموين، فيما سيتم افتتاح المعرض أمام الجمهور في اليوم الذي يليه، على أن يتوالى افتتاح باقي المعارض الرئيسية والفرعية في الأيام المقبلة.