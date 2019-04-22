وزير البترول يتفقد غرفة عمليات الوزارة لمتابعة استفتاء تعديلات الدستور

كتب- مصطفى عيد:

قالت وزارة البترول والثروة المعدنية في بيان اليوم الاثنين، إن الوزير طارق الملا تفقد غرفة عمليات الوزارة لمتابعة سير الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وانتظام مشاركة العاملين خلال اليوم الثالث من أيام التصويت.

ووفقا للبيان، أكد الوزير أهمية مشاركة العاملين بقطاع البترول بمختلف شركاته ومواقعه الإنتاجية في الاستفتاء في إطار دورهم الوطني للمساهمة في تنمية ورفعة مصر، واستمرار تقدمها للأمام وانطلاقا من الانتماء الوطني لهم.

وتختتم مصر فعاليات الاستفتاء على التعديلات الدستورية اليوم الاثنين، حيث حددت الهيئة الوطنية للانتخابات 3 أيام للتصويت على الاستفتاء تنتهي اليوم بالداخل بعد أن انتهت أمس بالخارج، وذلك بعد أن أقر مجلس النواب هذه التعديلات منذ أيام.