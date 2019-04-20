هشام توفيق يشارك في الاستفتاء على التعديلات الدستورية

كتبت- شيماء حفظي:

أدلى هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام بصوته في الاستفتاء على التعديلات الدستورية بمقر لجنة مدرسة سيزا نبراوي الابتدائية بالتجمع الخامس.

وأكد الوزير على أن المشاركة الإيجابية في الاستفتاء على التعديلات الدستورية واجب وطني يجب أن يحرص عليه المواطنون.

وأشار إلى أن المشاركة في الاستحقاقات الدستورية تمثل أحد أهم الممارسات الديمقراطية، مشيدا بإقبال المواطنين على المشاركة في الاستفتاء وخاصة عمال الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.

ودعا توفيق المواطنين للنزول بكثافة للإدلاء بأصواتهم وتقديم رسالة للعالم أجمع تؤكد على وعى المصريين وتحملهم المسؤولية وإرادتهم الحرة فى الاختيار.