  • عاجل:أول أيام الاستفتاء على الدستور.. أحداث وصور ولقطات (تغطية خاصة)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    الاستفتاء التعديلات الدستورية الطقس الدوري المصري عزل البشير أمم أفريقيا 2019

    هشام توفيق يشارك في الاستفتاء على التعديلات الدستورية

    08:02 م السبت 20 أبريل 2019
    هشام توفيق يشارك في الاستفتاء على التعديلات الدستورية

    هشام توفيق وزير قطاع الأعمال

    كتبت- شيماء حفظي:

    أدلى هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام بصوته في الاستفتاء على التعديلات الدستورية بمقر لجنة مدرسة سيزا نبراوي الابتدائية بالتجمع الخامس.

    وأكد الوزير على أن المشاركة الإيجابية في الاستفتاء على التعديلات الدستورية واجب وطني يجب أن يحرص عليه المواطنون.

    وأشار إلى أن المشاركة في الاستحقاقات الدستورية تمثل أحد أهم الممارسات الديمقراطية، مشيدا بإقبال المواطنين على المشاركة في الاستفتاء وخاصة عمال الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.

    ودعا توفيق المواطنين للنزول بكثافة للإدلاء بأصواتهم وتقديم رسالة للعالم أجمع تؤكد على وعى المصريين وتحملهم المسؤولية وإرادتهم الحرة فى الاختيار.

    هشام توفيق التعديلات الدستورية الاستفتاء مدرسة سيزا نبراوي الابتدائية التجمع الخامس
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان