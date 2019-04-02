أسعار النفط عند أعلى مستوى في نحو 5 أشهر

القاهرة- وكالات:

ارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوي في نحو 5 أشهر، اليوم الثلاثاء، مدعومة ببيانات اقتصادية صينية قوية قلصت المخاوف بشأن الطلب فضلا عن إمكانية فرض عقوبات جديدة على إيران وحدوث تعطل أكبر للإمدادات الفنزويلية، بحسب وكالة رويترز.

وبحلول الساعة 0636 بتوقيت جرينتش، زاد خام القياس العالمي برنت 15 سنتًا بما يعادل 0.2 % ليصل إلى 69.16 دولار للبرميل وذلك بعد أن لامس 69.50 دولار وهو أعلى مستوى منذ منتصف نوفمبر الماضي.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 14 سنتًا أو 0.2 % إلى 61.73 دولار للبرميل بعد أن تجاوزت حاجز 62 دولاراً للمرة الأولى منذ أوائل نوفمبر الماضي.

وتدعمت الأسعار ببيانات إيجابية من أكبر اقتصادين في العالم: الولايات المتحدة والصين.

وأظهرت البيانات، أمس، أن قطاع الصناعات التحويلية الصيني عاد إلى النمو على غير المتوقع في مارس الماضي للمرة الأولى في 4 أشهر، وفقًا للوكالة.

وارتفعت معظم أسواق الأسهم في آسيا حيث عززت بيانات الصناعة القوية ثقة المستثمرين.

وجاءت بيانات الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة هي الأخرى أفضل من المتوقع في مارس الماضي، مما ساعد المستثمرين على تجاوز بيانات مبيعات التجزئة الضعيفة لشهر فبراير الماضي.

وعلى صعيد الإمدادات، أبلغ مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية الصحفيين، أمس، أن واشنطن تدرس فرض عقوبات إضافية على قطاعات جديدة من الاقتصاد الإيراني.

وأشار المسؤول، إلى أن الولايات المتحدة قد لا تمدد الإعفاءات من العقوبات المفروضة على صادرات النفط الإيرانية.

وتنتهي الإعفاءات الممنوحة لثمانية مستوردين في الشهر المقبل.