تراجع أسعار 7 خضروات بسوق العبور خلال أسبوع

القاهرة – مصراوي:

تراجعت أسعار 7 خضروات في سوق العبور خلال الأسبوع الماضي، بينها الطماطم والبطاطس والكوسة والفلفل الرومي والباذنجان البلدي والفلفل الرومي البلدي، بحسب بيانات الموقع الرسمي للسوق.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 2.5 و5.5 جنيه بتراجع 25 قرشًا.

البطاطس بين 4 و6 جنيهات، بتراجع 50 قرشًا.

البصل بين 4 و6 جنيهات.

الكوسة بين 3 و 5 جنيهات بتراجع جنيه.

الفاصوليا بين 7 و 13 جنيهًا.

الباذنجان البلدي بين 4 و 6 جنيهات، بتراجع جنيهين.

الفلفل الرومي البلدي بين 7 و 10 جنيهات، بتراجع جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 6 و9 جنيهات، بتراجع جنيه.

الملوخية بين 6 و8 جنيهات.

الخيار البلدي بين 4 و5 جينهات، بتراجع جنيه.

البسلة بين 7 و 10 جنيهات.

القلقاس بين 5 و8 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال البلدي بين 3.5 جنيه و4.5 جنيه.

البرتقال السكري بين 4 و5 جنيهات.

البرتقال أبو سرة بين 4.5 و6.5 جنيه، بزيادة 50 قرشًا.

اليوسفي بين 3.5 و 7.5 جنيه.

الليمون البلدي بين 15 و 19 جنيها، بتراجع 3 جنيهات.

الجوافة بين 4 و7 جنيهات.

الموز البلدي بين5.5 و6.5 جنيه.