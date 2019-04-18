وزير الصناعة يبحث إمكانية عقد شراكات مع إستونيا للتصدير إلى أفريقيا

كتبت- دينا خالد:

بحث عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، مع فيليار لوبي نائب وزير الاقتصاد بإستونيا، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، بحسب بيان من وزارة التجارة والصناعة اليوم الخميس.

وناقش الجانبان إمكانية إقامة شراكات صناعية ترتكز على الخبرات المصرية والإستونية في مختلف المجالات لخدمة أسواق البلدين والتصدير للأسواق الخارجية وبصفة خاصة السوق الأفريقي، وفقا للبيان.

وحضر اللقاء ساندر سون سفير إستونيا بالقاهرة، وماجدة شاهين مستشارة وزير التجارة والصناعة للعلاقات الدولية.

وقال الوزير إن هناك فرصا كبيرة للتعاون والاستثمار بين البلدين خاصةً في مجالات تكنولوجيا المعلومات والتجارة والتصنيع الغذائي وصناعة الأخشاب، مشيرا إلى إمكانية تعزيز التعاون بين البلدين في مجال السياحة خاصةً وأن مصر وإستونيا يعتبران بلدين سياحيين من الطراز الأول على المستويين الإقليمي والعالمي.

وأضاف أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من التعاون الاستثماري بين مصر وإستونيا خاصةً وأن هيئة تطوير الأعمال والاستثمار في إستونيا، والتي تمتلك 14 فرعاً حول العالم، تسعى لإقامة عدد من الأفرع الجديدة في عدد من الدول على رأسها مصر وذلك بهدف تنمية الاستثمارات المشتركة بين البلدين.

وذكر الوزير أن ذلك يأتي في إطار اعتبار مصر إحدى أهم الوجهات الاستثمارية المتميزة بمنطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا، مشيراً إلى أن مصر تبذل جهوداً كبيرة لخلق مناخ أعمال مواتٍ وجاذب للاستثمارات الأجنبية والمحلية، وتقدم كافة أشكال الدعم للمستثمرين في كافة القطاعات الاقتصادية والاستثمارية.

وأعرب نائب وزير الاقتصاد بإستونيا عن حرص بلاده على تعزيز أطر التعاون الاقتصادي المشترك مع مصر لمستويات متميزة باعتبارها دولة محورية هامة بمنطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا، مشيراً إلى أن التوجه الإيجابي الحالي للاقتصاد المصري يمثل حافزاً لتشجيع المستثمرين بإستونيا على توجيه استثماراتهم للسوق المصري.

ووجه فيليار لوبي الدعوة لوزير التجارة والصناعة لزيارة إستونيا على رأس وفد رجال الأعمال المصري الذي سيزور إستونيا خلال شهر يونيو المقبل، للتعرف على أرض الواقع على أهم فرص التعاون بين مجتمعي الأعمال بالبلدين.