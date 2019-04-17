اتحاد الغرف يدعو التجار للمشاركة في استفتاء التعديلات الدستورية

كتبت- منار الرخ:

دعا أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية 4.5 مليون تاجر وصانع ومؤدي خدمات من منتسبي الغرف التجارية في كافة ربوع مصر بالتوجه للإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء المرتقب إجراءه على التعديلات الدستورية التي أقرها مجلس النواب أمس، بحسب بيان من اتحاد الغرف اليوم الأربعاء.

كما ناشد الوكيل المنتسبين للغرف التجارية من التجار والصناع ومؤدي الخدمات منح إجازة بالتناوب خلال أيام الانتخابات لأكثر من 18 مليونا من العاملين لديهم، ليشاركوا مع أسرهم في الاستفتاء، وفقا للبيان.

وقال الوكيل "يجب ألا ننسى الماضى القريب الذي ساده انقطاع الكهرباء، وطوابير الخبز والبنزين، والأهم الخوف من انعدام الأمن والأمان والاستثمارات وفرص العمل".

وتابع: "ويجب أن ننظر لليوم حيث تم إنشاء عشرات المدن الجديدة وآلاف الكيلومترات من الطرق التي تنشر النمو والنماء بآلاف من المصانع ومئات الآلاف من الأفدنة الزراعية وغيرها من المشروعات الكبرى الخالقة لفرص العمل في كافة ربوع مصر، وكل ذلك تم في ظل القيادة الرشيدة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يعمل بحكمة وبرؤية طموحة لمستقبل واعد لأبناء مصرنا الغالية".

وأضاف أحمد الوكيل أن "خروج الملايين من أبناء مصر الأوفياء للاستفتاء على التعديلات، كما خرجوا يوم 30 يونيو (2013) منادين بتصحيح المسار، وكما خرجوا للاستفتاء على الدستور، سيضع الأساس القوى لمستقبل افضل لمصر، ليس فقط المستقبل السياسي، ولكن وهو الأهم، مستقبل مصر الاقتصادي، لتعود الاستثمارات والسياحة أفضل مما كانت، لتخلق فرص عمل كريمة للمواطن المصري في بلده".

وأوضح الوكيل أن كافة الهيئات الدولية والعلمية الراصدة للموقف في أي دولة أكدت أن نمو الثقة في الاقتصاد مشروطة بنسب المشاركة في الانتخابات والاستفتاءات، والذي يؤكد عودة الاستقرار وهو الشرط الأساسي لتلك الثقة، مما يستوجب المشاركة الفاعلة للملايبن من أبناء مصر، بحسب البيان.

وقال: "كما يحارب أخوتنا وأبنائنا من قواتنا المسلحة والشرطة، ببطولة لتطهير أرض مصر الغالية من العناصر الإرهابية، أعداء الحياة، فالقطاع الخاص هو الذي يقود الحرب الواجبة لنزع الإرهاب من جذوره، بنشره للتنمية والنماء وخلق فرص عمل كريمة في كافة ربوع مصر".