وزارة التجارة: شركات يونانية تبحث زيادة استثماراتها في مصر

كتبت- دينا خالد:

عقد عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، سلسلة اجتماعات مكثفة مع ممثلي عدد من كبريات الشركات اليونانية لاستعراض فرص الاستثمار بالسوق المصري والتسهيلات والحوافز المتاحة في إطار قانون الاستثمار الجديد، بحسب بيان من الوزارة اليوم الأربعاء.

وقال نصار إن إجمالي الاستثمارات اليونانية بالسوق المصري تبلغ 227.6 مليون دولار في مجالات التمويل والصناعة والخدمات والإنشاءات والسياحة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأكد الوزير على ضرورة الاستفادة من الخبرات اليونانية في مجال المزارع السمكية وزراعة الزيتون خاصة في إطار الاتفاق على تنفيذ هذه المشروعات من خلال التعاون الثلاثي بين مصر وقبرص واليونان، وفقا للبيان.

وأشار الوزير إلى أهمية تعزيز التعاون الصناعي والاستثماري بين مصر واليونان ليرقى لمستوى العلاقات السياسية المتميزة التي تربط البلدين، وحرص الحكومة على توفير كافة سبل الدعم الممكنة للاستثمارات العالمية بصفة عامة واليونانية بصفة خاصة العاملة بالسوق المصري خلال المرحلة الحالية.

والتقى الوزير مع جورج ميلوناس رئيس مجلس إدارة شركة ألوميل لصناعات الألومنيوم لاستعراض الاستثمارات الحالية للشركة بالسوق المصري والتي تتضمن مصنعا لإنتاج منتجات الألومنيوم من الأبواب والشبابيك بالمنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر.

وخلال اللقاء، بحث الطرفان رغبة الشركة في التوسع وإقامة المرحلة الثالثة من المشروع خاصة في ظل تحسن الأوضاع الاقتصادية في مصر وفرص الاستثمار الضخمة المتاحة بقطاع التشييد والبناء.

وقال الوزير إن المصنع يصدر منتجاته إلى عدد من الأسواق الأفريقية تشمل إثيوبيا وكينيا وبعض الدول الأفريقية في غرب القارة، ويستهدف التصدير إلى الهند خلال المرحلة القريبة المقبلة.

واكد نصار أهمية التوسع في استثمارات الشركة بالسوق المصري خاصة في الصناعات المغذية (الاكسسوارات)، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على أن تقوم الشركة بإعداد دراسات توسعية لإنتاج عدد من المنتجات التي يتم استيرادها من الخارج للاستفادة من الحوافز التي تتيحها مصر في اطار برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وقال جورج ميلوناس رئيس مجلس إدارة شركة ألوميل لصناعات الألومنيوم إن الشركة تصدر 80% من إنتاجها للخارج وتطرح 20% من إنتاجها في السوق المحلي حيث تمثل الصادرات 40% من دوران رأس مال الشركة.

وأشار إلى أن الشركة تدرس أيضا التوسع في أنشطتها في السوق المصري في مجال إنتاج خام الألومنيوم profiles ونقل صناعة منتجات الاكسسوارات المستخدمة في علميات الإنتاج إلى مصر .

والتقى الوزير مع جوانا بابانجيوتو مدير العلاقات الدولية بشركة نامكو انترناشيونال لإنتاج السيارات الخفيفة، لاستعراض نتائج الاجتماعات التي عقدتها الشركة في مصر خلال شهر ديسمبر الماضي مع الشركات المصرية المنتجة لمدخلات الإنتاج الخاصة بالسيارات ومع شركة جاك موتورز الشريك الأول للشركة في مصر.

كما بحث الطرفان، نتائج اجتماعات الشركة مع كل من البنك الأهلي وبنك مصر والبنك التجاري الدولي لبحث إمكانيات تمويل مشروع جديد للشركة بالسوق المصري .

وقال الوزير إنه تم الاتفاق على قيام الشركة بإعداد دراسة جدوي متكاملة لتشجيع البنوك لتمويل المشروع، مشيرا إلى أهمية دراسة الشركة إمكانيات إنتاج السيارات الكهربائية في السوق المصري تماشيا مع سياسة الدولة في الوقت الحالي والاستفادة من الحوافز التي تقدمها للاستثمار في هذا القطاع.

كما التقي الوزير مع ممثلي شركة تايتكس للمفروشات المنزلية والتي تعتبر إحدى كبريات الشركات اليونانية الموردة للمفروشات والفوط للفنادق اليونانية حيث تقوم باستيراد ما يقرب من 70% من هذه المنتجات من مصر.

وأوضح نصار أن الشركة ترغب في إقامة مشروع استثماري بتكلفة 40 مليون يورو على مساحة 40 ألف متر مربع لإنتاج منتجات الغزل والنسيج والصباغه خاصة الفوط والمفروشات المنزلية للتصدير إلى اليونان وأسواق الاتحاد الأوروبي.

واستعرض اللقاء إمكانيات ترتيب زيارة للشركة إلى مصر لبحث فرص إقامة هذا المصنع بالمنطقة الصناعية للمنسوجات في مدينة السادات.

كما التقى الوزير مع ايونس مافرودس المدير التنفيذي لشركة جايا إبتشيرين للاستثمار الزراعي والتي تعد إحدى الشركات الرائدة في مجال تقديم الخدمات الرقمية في مجال الاستثمار الزراعي حيث يبلغ رأسمال الشركة 10 ملايين يورو.

وقال الوزير إن الشركة ترغب في إقامة مشروع لخدمة الاستثمار الزراعي في مصر يبدأ من الري إلى الإنتاج والتسويق والتصدير وذلك من خلال إنتاج وتثبيت محطات القياس عن بعد، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يبلغ حجم استثمارات الشركة في مصر 30 مليون يورو.

وأضاف أنه تم بحث امكانية ترتيب اجتماع للشركة مع وزارة الزراعة المصرية والشركات المصرية الكبرى المنتجة للحاصلات الزراعية.