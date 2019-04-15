وزيرة التضامن: أنشأنا وحدة للمسؤولية المجتمعية للتواصل مع القطاع الخاص

كتب- محمد علاء الدين:

قالت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، إن وزارتها أنشئت وحدة متخصصة للمسؤولية المجتمعية داخلها لتسهيل التعاون مع القطاع الخاص.

وأضافت الوزيرة خلال كلمتها بالمؤتمر الخامس للمسؤولية المجتمعية، اليوم الاثنين، أنه تتم إتاحة المعلومات للقطاع الخاص حول حاجة سوق العمل، والتفاصيل المعلوماتية الخاصة بالشباب الذين هم بحاجة إلى العمل.

وتابعت والي أن الحكومة داعمة للقطاع الخاص وعليه أن يشجع الشباب على العمل به.