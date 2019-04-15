أسعار الدولار تنخفض في بنكي كريدي أجريكول والتعمير والإسكان

كتب- مصطفى عيد:

انخفض سعر صرف الدولار في بنكي كريدي أجريكول، والتعمير والإسكان مع بداية تعاملات اليوم الاثنين مقارنة بمستواه مساء أمس الأحد، فيما استقر السعر في 8 بنوك أخرى.

وانخفض سعر العملة الأمريكية قرشا واحدا في بنك كريدي أجريكول إلى 17.26 جنيه للشراء، و17.36 جنيه للبيع.

وتراجع سعر الدولار قرشا واحدا في بنك التعمير والإسكان إلى 17.27 جنيه للشراء، و17.37 جنيه للبيع.

واستقر سعر العملة الأمريكية في بنكي الأهلي المصري ومصر عند 17.25 جنيه للشراء، و17.35 جنيه للبيع.

كما استقر سعر الدولار في بنوك التجاري الدولي، والإسكندرية، وقناة السويس، والعربي الأفريقي عند 17.26 جنيه للشراء، و17.36 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنك البركة عند 17.28 جنيه للشراء، و17.38 جنيه للبيع.

وظل سعر العملة الأمريكية ثابتًا في مصرف أبوظبي الإسلامي عند 17.29 جنيه للشراء، و17.38 جنيه للبيع.