ارتفاع طفيف للبورصة مع بداية تعاملات الاثنين

كتب- مصطفى عيد:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.07% إلى مستوى 15079 نقطة، في بداية تعاملات اليوم الاثنين.

بينما هبط مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.23%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.16%.

وكانت البورصة تراجعت مع نهاية تعاملات اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع، حيث انخفض المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.24% إلى مستوى 15069 نقطة، مع اتجاه المستثمرين المصريين نحو البيع.