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    ارتفاع طفيف للبورصة مع بداية تعاملات الاثنين

    10:29 ص الإثنين 15 أبريل 2019
    ارتفاع طفيف للبورصة مع بداية تعاملات الاثنين

    البورصة المصرية

    كتب- مصطفى عيد:

    ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.07% إلى مستوى 15079 نقطة، في بداية تعاملات اليوم الاثنين.

    بينما هبط مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.23%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.16%.

    وكانت البورصة تراجعت مع نهاية تعاملات اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع، حيث انخفض المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.24% إلى مستوى 15069 نقطة، مع اتجاه المستثمرين المصريين نحو البيع.

    البورصة المصرية مؤشر البورصة

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