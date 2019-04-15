ارتفاع طفيف للبورصة مع بداية تعاملات الاثنين
10:29 ص الإثنين 15 أبريل 2019
كتب- مصطفى عيد:
ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.07% إلى مستوى 15079 نقطة، في بداية تعاملات اليوم الاثنين.
بينما هبط مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.23%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.16%.
وكانت البورصة تراجعت مع نهاية تعاملات اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع، حيث انخفض المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.24% إلى مستوى 15069 نقطة، مع اتجاه المستثمرين المصريين نحو البيع.
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