نصار يطالب المصنعين والمصدرين بتشكيل مجموعات عمل لبدء مشروعات بأفريقيا

كتبت- دينا خالد:

قال عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، إن من الضروري بدء تشكيل مجموعات عمل من رؤساء المجالس التصديرية ورجال الصناعة لبدء مشروعات تعاون ملموسة في دول القارة الأفريقية تعكس مستويات العلاقات السياسية المتميزة بين مصر وهذه الدول، وتسهم في تحقيق المصلحة المشتركة لاقتصاد مصر بصفة خاصة واقتصادات أفريقيا عامة.

جاء ذلك خلال الاجتماع التنسيقي الخاص بالتعاون مع دول القارة الأفريقية، والذي عقد برئاسة الوزير، ومشاركة ممثلي وزارتي الخارجية والكهرباء، والهيئة العربية للتصنيع، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وعدد من رؤساء المجالس التصديرية، ورجال الصناعة، وشركات مقاولات، بحسب بيان للوزارة اليوم الأحد.

وأضاف نصار، أن عددا كبيرا من دول القارة الأفريقية رحبت بالتوجه الحالي للحكومة المصرية ببدء مشروعات تعاون صناعي مشترك بدول القارة تسهم في زيادة العلاقات التجارية بين مصر والأسواق الأفريقية، وتدشين منظومة لتوطين عدد من الصناعات المصرية بعدد من دول القارة السمراء.

وأشار نصار إلى أن هناك فرصا استثمارية ضخمة أمام مجتمع الأعمال المصري بالتعاون مع نظيره الأفريقي خاصة في قطاعات الصناعات الهندسية، والكيماوية، والدوائية، وقطاع الخدمات، والبنية التحتية، والإنشاءات.

وقال شريف الجبلي رئيس لجنة أفريقيا باتحاد الصناعات، إن هناك فرصا كبيرة أمام الصادرات المصرية للتواجد بالسوق الأفريقي خاصة في قطاعات الصناعات الغذائية، والهندسية، ومواد البناء، والكيماوية، والدوائية.

وأضاف الجبلي أنه يجري العمل حاليا على إنشاء مركز لوجستي مصري بتنزانيا بالتعاون بين عدد من المصدرين المصريين لخدمة السوق التنزاني وأسواق 8 دول مجاورة.

وأشار الجبلي إلى أهمية الاهتمام بخطوط النقل والشحن البري والبحري لدول القارة الأفريقية خاصة دول غرب القارة.

وقال خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة، إنه يجب تفعيل دور مكاتب التمثيل التجاري المتواجدة بعدد كبير من العواصم الرئيسية بالقارة الأفريقية من خلال وضع استراتيجية عمل جديدة للتمثيل التجاري بالقارة.

وأشار أبو المكارم، إلى أهمية تفعيل العمل المشترك بين الحكومة والقطاع الخاص بالسوق الأفريقي لتثبت مصر للعالم قدرتها على التواجد والإدارة بالقارة الأفريقية خلال فترة ترأسها للاتحاد الأفريقي العام الجاري.

وقال وليد جمال الدين، رئيس المجلس التصديرى لمواد البناء والحراريات والسلع المعدنية، إن قطاع التشييد والبناء والمقاولات يعد أحد أهم القطاعات الواعدة وذات المردود السريع بالسوق الأفريقي.

وأضاف جمال الدين، أن تعزيز التواجد المصري بالسوق الأفريقي بهذا القطاع سيسهم في زيادة الصادرات المصرية للأسواق الأفريقية بكافة قطاعات مواد البناء والخدمات.

وأشار إلى أهمية دراسة تعزيز التواجد المصري بالقارة الأفريقية في قطاع التعدين والمحاجر خاصة في مجالات إنتاج الذهب وقطاع الرخام والجرانيت.