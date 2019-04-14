غدا.. غرفة القاهرة تعقد مؤتمرها الثاني عن التعديلات الدستورية

كتبت- منار الرخ:

تعقد غرفة القاهرة التجارية برئاسة إبراهيم العربي، غدا الاثنين، مؤتمرها الثاني، بخصوص الاستفتاء على التعديلات الدستورية بمشاركة مجلس إدارة الغرفة والجمعية العمومية للغرفة من تجار وصناع ومؤدي خدمات وعدد من الشخصيات العامة والبرلمانية والمتخصصين والقانونيين.

وقال إبراهيم العربي، رئيس الغرفة التجارية للقاهرة، إن "النقاش المجتمعي حول التعديلات المقترحة على الدستور المصري، والتي وافق عليها مجلس النواب مبدئيًا الشهر الجاري؛ اقتصر على مواد بعينها ولم تتطرق النقاشات إلى الأهمية الاقتصادية من إجراء التعديلات الدستورية رغم أن هذا هو ما يهم المواطن البسيط فعليًا".

وكانت غرفة القاهرة نضمت مؤتمرا، الشهر الماضي، لطرح رؤيتها فى التعديلات الدستورية، وذلك فى إطار دور الغرفة فى التوعية السياسية حول التعديلات الدستورية، وأهمية المشاركة فى الاستفتاء. كما عرضت الغرفة فيديو مجمع عن أهم المشروعات القومية والإنجازات التى حدثت منذ تولى الرئيس السيسي رئاسة الجمهورية.

وعلى جانب أخر دعت شعبة المواد الغذائية بغرفة الجيزة التجارية برئاسة يحيي كاسب، وعبد الله غراب، رئيس شعبة المخابز، وأحمد سعد، رئيس شعبة الحاق العمالة، وعصام بدر، رئيس شعبة الاتصالات، لعقد مؤتمر صحفي، اليوم الأحد، عن التعديلات الدستورية.