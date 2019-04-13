رويترز: مصر توافق على دخول شحنة قمح فرنسي بعد إعادة اختبارها

القاهرة – وكالات:

قال عثمان محمد يونس، مدير عام صومعة سفاجا، لوكالة رويترز، اليوم السبت إن شحنة قمح مستوردة من فرنسا خضعت لإعادة اختبار وتبين أن مستويات فطر الإرجوت فيها في الإطار المسموح به.

وأضاف يونس، أنه سيتم تفريغ الشحنة الموجودة في ميناء سفاجا وتوزيعها على المطاحن بعدما أظهر الاختبار أن مستوى الإرجوت يبلغ 0.01.

ولم يتسن الحصول على تعليق من وزارة الزراعة المصرية، بحسب الوكالة، فيما كانت مصادر أبلغت رويترز، الثلاثاء الماضي، أن مصر رفضت شحنة القمح الفرنسي التي يبلغ حجمها 63 ألف طن وأن المفاوضات جارية لحل المشكلة.

وفي هذا الوقت قال أحد المصادر إنهم عثروا على 0.1% من الإرجوت والمستوى المقبول 0.05%.

وفي وقت لاحق أكد مصدر مسؤول في سفاجا رفض القمح المحتوي على 0.1% من الأرجوت وقال إنهم رفضوا تفريغ القمح، وقال إنه تم تقديم طلب لإعادة فحص الشحنة.

وكانت مصر، أكبر مستورد للقمح في العالم، أحدثت هزة بالسوق في 2016 حينما أعادت فرض حظر على شحنات القمح المستورد التي تحتوي على أي نسبة من الإرجوت، الذي يمكن أن يؤدي إلى الإصابة بالهلوسة لكنه غير ضار عند المستويات الضئيلة.

وفي وقت لاحق، أعادت مصر تبني معيار دولي يسمح بنسبة تصل إلى 0.05% من الإرجوت في القمح.