البلطي عند 38 جنيها.. أسعار السمك في سوق العبور اليوم

القاهرة – مصراوي:

استقر سعر كيلو السمك البلطي الجملة، في سوق العبور اليوم السبت، عند نفس مستويات الأمس، ليتراوح بين 34 و38 جنيها بحسب بيانات الموقع الرسمي للسوق.

ويتراوح سعر كيلو السمك البوري اليوم بين 40 و50 جنيها، واستقر سعر كيلو السمك المكرونة السويسي اليوم بين 60 و 66 جنيهًا، وفقًا لأسعار الموقع.

وسجل سعر كيلو الجمبري ليتراوح اليوم بين 250 و320 جنيه وفقًا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

واستقر سعر كيلو الكابوريا اليوم بين 30 و 130 جنيها، ويتراوح سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 90 و170 جنيهًا.

واستقر سعر كيلو الفليه البلطي ليتراوح بين 30 و80 جنيهًا، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.