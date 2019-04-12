البريد المصري يوقع اتفاق تعاون مع توجو في مجال التجارة الإلكترونية

كتب- محمد علاء الدين:

وقع عصام الصغير رئيس مجلس إدارة البريد المصري، مع كوادزو كواسي مدير عام البريد التوجولي بروتوكول تعاون مشترك في مجال التجارة الإلكترونية بهدف إتاحة فرصة التسوق الإلكتروني لعملاء البريد التوجولي من الولايات المتحدة الامريكية وانجلترا والصين عن طريق مركز التجميع اللوجيستي بالقاهرة.

جاء ذلك خلال فعاليات اجتماعات مجلس إدارة اتحاد البريد العالمي بسويسرا، لبحث أوجه التعاون وتبادل الخبرات بين البريد المصري ونظيره التوجولي، بحسب بيان من البريد اليوم الجمعة.

وقال الصغير، إن البروتوكول يهدف إلى توطيد أواصر التعاون وتعزيز العلاقات بين البريد المصري والبريد التوجولى ويساهم في فتح آفاق جديدة للتعاون بين مصر وتوجو للاستفادة من إمكانيات البريد المصري لتقديم خدمات التجارة الإلكترونية لعملاء البريد التوجولى بجودة عالية وبأسعار تنافسية.

وبموجب الاتفاق سيتم استخدام المركز اللوجيستي للبريد المصري بمطار القاهرة الدولي في التجارة الإلكترونية حيث سيتم جمع البعائث من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة والصين وشحنها إلى مركز التجميع اللوجيستي بالقاهرة ومن ثم إلى توجو مما يقلل تكاليف الشحن ورفع وتحسين مستوى الخدمة، بحسب الصغير.

ورحب كوادزو كواسي مدير عام البريد التوجولي بالتعاون المشترك مع البريد المصري متمنياً استمرار تبادل الخبرات بين البريد المصري ونظيره التوجولى لنقل تجربة نجاح البريد المصري في ميكنة الخدمات وتطبيق الشمول المالي، وفقا للبيان.

وأنشأ البريد المصري أكبر مركز تجميع لوجيستي في المنطقة "Consolidation Hub" لتقديم خدمات التجارة الالكترونية وتجميع واعادة توجيه البعائث البريدية حيث تم خلال الفترة الماضية توقيع العديد من الاتفاقيات مع كل من نيجيريا وغينيا كوناكري وغينيا الاستوائية وكوت ديفوار وليبيا والسودان والكاميرون.