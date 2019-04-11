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    ماذا فعلت أسعار الدولار أمام الجنيه بنهاية تعاملات الخميس؟

    05:10 م الخميس 11 أبريل 2019
    ماذا فعلت أسعار الدولار أمام الجنيه بنهاية تعاملات الخميس؟

    أسعار الدولار

    القاهرة – مصراوي:

    استقر سعر الدولار أمام الجنيه في 9 بنوك مع نهاية تعاملات اليوم الخميس، بينما تراجع سعره قرشا في البنك الأهلي مقارنة بمستواه مع بداية تعاملات اليوم.

    وانخفض سعر الدولار قرشا في البنك الأهلي، إلى 17.25 جنيه للشراء، و17.35 جنيه للبيع.

    واستقر الدولار في بنكي مصر، والتجاري الدولي عند 17.26 جنيه للشراء، و17.36 جنيه للبيع.

    وحافظ سعر العملة الأمريكية على مستواه في البنك العربي الأفريقي عند 17.27 جنيه للشراء، و17.37 جنيه للبيع.

    واستقر سعر الدولار في بنوك كريدي أجريكول، والبركة، والتعمير والإسكان، وقناة السويس، والإسكندرية عند 17.28 جنيه للشراء، و17.38 جنيه للبيع.

    وظل سعر العملة الأمريكية ثابتًا في مصرف أبوظبي الإسلامي عند 17.29 جنيه للشراء، و17.38 جنيه للبيع.

    أسعار الدولار بنك مصر العملة الأمريكية بنك كريدي أجريكول بنك قناة السويس البنك العربي الأفريقي الدولار

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