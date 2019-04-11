"التنظيم والإدارة" ينتهي من تدريب 1097 قيادة بالجهاز الإداري للدولة

القاهرة- مصراوي:

انتهى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة صالح الشيخ من تدريب 1097 مرشحاً لتولي وظائف قيادية في 186 وحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة، وذلك خلال الفترة من أول يوليو 2018 حتى نهاية شهر مارس الماضي، في إطار برامج الإدارة العليا والتي ينفذها الجهاز بمركز إعداد القادة للقطاع الحكومي.

وقال الجهاز في بيان اليوم الخميس، إن البرنامج التدريبي تضمن عدة محاور، منها الإدارة الاستراتيجية، وإدارة التغيير، والتطوير الإداري، وإعادة الهيكلة وإدارة الاجتماعات، والإدارة الوقائية للأزمات.

وأضاف أن من بين هذه المحاور أيضا الحقوق التأمينية للعاملين بالقطاع الحكومي ومهارات القيادة، وإدارة منظومة الابتكار، إلى جانب السلطات المالية في ضوء اللوائح والقوانين.

وتتضمن برامج الإدارة العليا عدة برامج تدريبية توجه بالأساس إلى المرشحين لشغل الوظائف القيادية، وتهدف إلى تنمية وعي قيادات الجهاز الإداري للدولة بالمتغيرات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والمحلية والعالمية وتأثيرها على بيئة العمل للتكيف معها ووضع الاستراتيجيات اللازمة لمواجهتها.

وتشمل هذه البرامج برامج الإعداد لشاغلي وظائف الدرجات العالية والممتازة، ومدير عام، وبرنامج الوكيل الدائم، وفقا للجهاز.

وذكر الجهاز أن المتدربين يمثلون عددا من وحدات الجهاز الإداري للدولة منها: ديوان عام وزارة التضامن، ومركز بحوث الصحراء، والأزهر الشريف، والهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، وغيرها بواقع 775 من المتدربين من الذكور، و322 من المتدربات من الإناث.

وقال الجهاز إنه يواصل تنفيذ خطته التدريبية للنصف الثاني من العام الجاري في ضوء الاستراتيجية الوطنية للتدريب والتي تتضمن خمس محاور هي "برامج بداية، وبرامج المسار الوظيفي، وبرامج القيادة الوسطى، وبرامج الإدارة العليا، وبرامج بداية جديدة".