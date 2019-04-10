الرقابة المالية تصدر أول تقرير حول التنمية المستدامة

كتب- مصطفى عيد:

أعلن محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية إصدار أول تقرير حول التنمية المستدامة والتعريف برؤية الهيئة لتحقيق إستراتيجيتها للتنمية المستدامة ورسالتها، ومفهوم ومهمة وقيم الهيئة لتحقيق التنمية المستدامة، بحسب بيان من الهيئة اليوم الأربعاء.

وقال عمران، خلال فعالية المائدة المستديرة الإقليمية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة لآفريقيا والشرق الأوسط، إن التقرير يرسم في عدة تفاصيل دور الهيئة المستمر في دعم الاستدامة من خلال القطاع المالي غير المصرفي والذي يمارس دوره في تعبئة المدخرات والتوظيف الأمثل للموارد المتاحة.

وأضاف أن الهيئة تعمل على وضع خطط متوزاية تتمحور حول تهيئة مناخ جاذب للاستثمار المستدام والأخضر، ودعم ثقة المستثمرين في ضخ أموالهم للمساهمة في الاستثمار في المشاريع الخضراء، وزيادة وعيهم والمجتمع بصفة عامة بأهمية الأسواق المالية غير المصرفية.

وأكد عمران وجود نمو وطفرة كبيرة في حجم تمويل المشروعات الداعمة للاستدامة على مستوى العالم، وأن إصدارات السندات الخضراء قد تضاعف أربعة عشر مرة خلال الفترة من 2013 – 2017 من 11 مليار دولار إلى 155 مليار دولار.

وأشار إلى أن مبادرة السندات المناخية" (Climate Bonds Initiative) أظهرت أن إجمالي حجم السندات الخضراء المصدرة فيما بين يناير- سبتمبر 2018 قد تجاوز 100 مليار دولار، وأن الهيئة تعتزم وضع رؤيتها لتحقيق التنمية المستدامة موضع التنفيذ بمجمل الأنشطة المالية غير المصرفية .

وأضاف أن التوجه للاقتصاد الأخضر، لم يعد خيارا، بل ضرورة مُلحة وأن التوافق مع مباديء الإستدامة هو أحد سبل زيادة تدفق الإستثمارات الأجنبية في شرايين الاقتصاد المصرى.