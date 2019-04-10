مصراوي شريكًا إعلاميًا للمؤتمر السنوي الخامس عن المسؤولية المجتمعية

ينظم اتحاد الصناعات المصرية، مؤتمرا تحت عنوان "المسؤولية المجتمعية والنهوض بالشراكات الإقليمية من أجل التنمية" بحضور وزراء التضامن الاجتماعي، التخطيط والمتابعة، التربية والتعليم والتعليم الفني، والاستثمار والتعاون الدولي، والتجارة والصناعة، بجانب المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، وذلك بالتعاون مع بنك الأسكندرية، ومؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، وجمعية التطوير والتنمية وبالشراكة الإعلامية مع موقع مصراوي.

يهدف المؤتمر مناقشة دور المسؤولية المجتمعية في خلق شراكات وتعزيز فرص العمل بين دول البحر المتوسط وأفريقيا، بجانب التعاون بين السياسات الحكومية ومبادرات القطاع الخاص واحتياجات منظمات المجتمع المدني إلى شراكات إقليمية ومحلية ناجحة ومستدامة.

وستركز المناقشات على قدرة المسؤولية المجتمعية للشركات في تعزيز التنمية المستدامة للجميع، وزيادة القدرة التنافسية الوطنية والإقليمية وتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر وأفريقيا تماشياً مع رؤية مصر 2030.

وسوف يقام المؤتمر في فندق ماريوت الزمالك، في الفترة من 15 حتى 16 أبريل الجاري، في نسخته الخامسة هذا العام وذلك بعد ما حققه المؤتمر من نجاح كبير في الأعوام الماضية، إذ يتيح الفرصة للشركات والجمعيات والمؤسسات والوزارات المعنية للتشاور والتفاوض بشأن الترويج الفعلي لمبادرات المسؤولية المجتمعية لتسهيل عقد شراكات تعاون بين القطاع الخاص مع الحكومة وباقي الأطراف المعنية بالتنمية، ولاسيما قطاعات التشغيل والتدريب والتعليم والصحة.