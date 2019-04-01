ارتفاع البلطي والبوري.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر كيلو السمك البلطي جنيهين خلال تعاملات اليوم الاثنين في سوق العبور، ليتراوح بين 31 و35 جنيهًا، كما ارتفع سعر كيلو السمك البوري 5 جنيهات، ليتراوح بين 40 و50 جنيهًا،مقارنة بأسعاره أمس.

واستقر سعر كيلو السمك المكرونة السويسي ليتراوح بين 55 و65 جنيهًا، كما استقر سعر كيلو الجمبري بين 275 و325 جنيهًا.

وحافظ سعر كيلو الكابوريا على مستواه، ليتراوح بين 30 و130 جنيهًا، وسعر كيلو السبيط والكاليماري بين 90 و170 جنيهًا.

واستقر سعر كيلو الفليه البلطي بين 30 و80 جنيهًا، وفقًا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.