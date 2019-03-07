تراجع ملحوظ للبوري.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم

كتب- شيرين صلاح:

ارتفع سعر كيلو السمك البلطي جنيهًا واحداً، خلال تعاملات اليوم الخميس بسوق العبور، مقارنة بمستواه أمس، ليتراوح بين 23 و25 جنيهًا، كما زاد سعر كيلو الجمبري 20 جنيهًا، ليتراوح بين 260 و320 جنيهًا.

وتراجع سعر كيلو السمك المكرونة جنيهًا واحداً، ليتراوح بين 59 و65 جنيهًا، كما هبط سعر كيلو السمك البوري 4 جنيهات، ليتراوح بين 34 و40 جنيهًا.

وانخفض سعر كيلو الكابوريا 10 جنيهات، ليتراوح بين 30 و130 جنيهًا، وسعر كيلو السبيط والكاليماري 10 جنيهات، ليتراوح بين 90 و170 جنيهًا.

واستقر سعر كيلو السمك الفليه البلطي ليتراوح بين 30 و80 جنيهًا، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.