الدولار يتراجع في 3 بنوك مع بداية تعاملات الخميس

القاهرة – مصراوي:

تراجع سعر صرف الدولار، في 3 بنوك مع بداية تعاملات اليوم الخميس، بينما استقر في 8 بنوك أخرى عند نفس مستوى نهاية تعاملات الأمس.

وهبط سعر بيع الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي قرشًا ليسجل اليوم 17.50 جنيه للشراء و17.55 جنيه للبيع، مقابل 17.50 جنيه للشراء، و17.56 جنيه للبيع.

وانخفض سعر الدولار في بنك قناة السويس، إلى 17.44 جنيه للشراء و17.54 جنيه للبيع، مقابل 17.45 جنيه للشراء، و17.55 جنيه للبيع.

وتراجع سعر الدولار في بنك الإسكندرية 4 قروش ليسجل 17.43 جنيه للشراء و17.53 جنيه للبيع، مقابل 17.47 جنيه للشراء، و17.57 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنوك الأهلي، ومصر، والقاهرة، اليوم عند 17.43 جنيه للشراء و17.53 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في البنك التجاري الدولي عند 17.43 جنيه للشراء، و17.53 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنك البركة عند 17.45 جنيه للشراء، و17.55 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي عند 17.44 جنيه للشراء، و17.54 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنك التعمير والاسكان عند 17.45 جنيه للشراء، و17.55 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول عند 17.44 جنيه للشراء، و17.54 جنيه للبيع.