البورصة ترتفع مع بدابة تعاملات الأربعاء

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.12% مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، إلى مستوى 14746 نقطة.

بينما انخفض المؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنحو 0.02%، وارتفع مؤشر EGX 100 الأوسع نطاقًا بنحو 0.01%.

وارتفع أيضا مؤشر EGX30 CAPPED محدد الأوزان مع بداية التعاملات بنسبة 0.04%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 هبط بنسبة 0.59% إلى مستوى 14728 نقطة، بنهاية تعاملات أمس الثلاثاء، وسط اتجاه المستثمرين الأجانب والمصريين نحو البيع. .