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    البورصة ترتفع مع بدابة تعاملات الأربعاء

    11:02 ص الأربعاء 06 مارس 2019
    البورصة ترتفع مع بدابة تعاملات الأربعاء

    البورصة المصرية

    كتبت- شيرين صلاح:

    ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.12% مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، إلى مستوى 14746 نقطة.

    بينما انخفض المؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنحو 0.02%، وارتفع مؤشر EGX 100 الأوسع نطاقًا بنحو 0.01%.

    وارتفع أيضا مؤشر EGX30 CAPPED محدد الأوزان مع بداية التعاملات بنسبة 0.04%.

    وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 هبط بنسبة 0.59% إلى مستوى 14728 نقطة، بنهاية تعاملات أمس الثلاثاء، وسط اتجاه المستثمرين الأجانب والمصريين نحو البيع. .

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