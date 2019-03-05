أسعار الدولار أمام الجنيه تتراجع مجددا في 8 بنوك مع نهاية التعاملات

كتب- مصطفى عيد:

انخفض سعر صرف الدولار أمام الجنيه في 8 بنوك مع نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء مقارنة بمستواه في الصباح، بينما استقر السعر في بنكين آخرين.

وتراجع سعر الدولار 4 قروش في بنك قناة السويس إلى 17.44 جنيه للشراء، و17.54 جنيه للبيع.

وهبط سعر العملة الأمريكية 3 قروش في البنك التجاري الدولي إلى 17.43 جنيه للشراء، و17.53 جنيه للبيع.

وانخفض سعر الدولار 3 قروش في بنك التعمير والإسكان إلى 17.46 جنيه للشراء، و17.56 جنيه للبيع.

وتراجع سعر العملة الأمريكية قرشين في بنك كريدي أجريكول إلى 17.45 جنيه للشراء، و17.55 جنيه للبيع.

وانخفض سعر الدولار قرشا واحدا في بنكي مصر والأهلي عند 17.45 جنيه للشراء، و17.55 جنيه للبيع.

وهبط سعر العملة الأمريكية قرشا واحدا في البنك العربي الأفريقي إلى 17.45 جنيه للشراء، و17.55 جنيه بيع.

وتراجع سعر بيع الدولار 3 قروش في مصرف أبوظبي الإسلامي إلى 17.56 جنيه، بينما استقر سعر الشراء عند 17.50 جنيه.

واستقر سعر الدولار في بنك الإسكندرية عند 17.47 جنيه للشراء، و17.57 جنيه للبيع.

وبقى سعر العملة الأمريكية مستقرا في بنك البركة عند 17.49 جنيه للشراء و17.59 جنيه للبيع.