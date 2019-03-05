"فوري" تتيح سداد رسوم كافة الخدمات الإلكترونية لوزارة الداخلية

كتب- محمد علاء الدين:

وقعت وزارة الداخلية مع شركة فوري دهب، اتفاقية تتيح سداد رسوم جميع خدمات البوابة الإلكترونية من خلال شبكة فوري، والمحافظ الإلكترونية للمحمول بما يتيح للمواطنين طلب خدمات الأحوال المدنية.

وبحسب بيان لشركة فوري اليوم الثلاثاء، تتضمن الخدمات الرقمية التي تقدمها الداخلية استخراج فاقد الرقم القومي، وشهادات الميلاد، وتراخيص المركبات، وخدمات الأدلة الجنائية، وتصاريح العمل، حيث تتم الاتفاقية سداد رسوم هذه الخدمات من خلال شركة فوري وتوصيلها إلى المنزل.

وقالت الشركة إن هذه الخدمة تأتي في إطار سياسة الدولة في التحول الرقمي، والحد من التداول النقدي تيسيرا على المواطنين.

وأضافت أنه بالتنسيق مع الإدارة العامة لنظم معلومات المرور تمت إضافة ١٥ محافظة إلى خدمة تجديد تراخيص المركبات وتسليم تراخيص السيارات بالتعاون مع فوري لتصبح هذه الخدمة متوفرة في 21 محافظة.

وتشمل هذه المحافظات القاهرة، والإسكندرية، والجيزة، والإسماعيلية، والسويس، وبورسعيد، والأقصر، وأسوان، وسوهاج، وأسيوط، والمنيا، وبني سويف، والفيوم، والبحيرة، والغربية، والشرقية، وجنوب سيناء، والقليوبية، والمنوفية، ودمياط، وكفر الشيخ.

وذكرت الشركة أن الخدمة تشمل سداد رسوم التراخيص والتأمين الإجباري والمخالفات، وتجديد تراخيص المركبات، وتوصيل الرخصة إلى المنزل من خلال 95 ألف منفذ معتمد والمحافظ الإلكترونية للمحمول والقنوات البنكية.

وأشارت إلى أن هذه الخدمة تأتي ضمن سياسات الحكومة لتوفير 25 خدمة رقمية جديدة سيتم تقديمها للمواطنين، بحيث تحتوي الخدمة الواحدة على أكثر من 5 خدمات فرعية وتصل إلى 20 خدمة، وسيتم الانتهاء منها قبل نهاية العام الحالي.