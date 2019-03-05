تراجع جماعي لمؤشرات البورصة مع نهاية تعاملات الثلاثاء

كتبت- شيرين صلاح:

شهدت مؤشرات البورصة تراجعًا جماعيًا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، وسط اتجاه المستثمرين الأجانب والمصريين نحو البيع.

وهبط المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.59% إلى مستوى 14728 نقطة بنهاية التعاملات.

وانخفض المؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.07%، والمؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.12%.

وسجل المستثمرون الأجانب والمصريون خلال تعاملات اليوم صافي بيع بقيمة 53.7 مليون جنيه، و24.6 مليون جنيه على التوالي، بينما سجلت تعاملات العرب صافي شراء بقيمة 78.3 مليون جنيه.

وكانت جلسة اليوم هي آخر جلسات تلقي أوامر الاكتتاب في الطرح العام لأسهم شركة الشرقية للدخان- أول طرح ببرنامج الطروحات الحكومية-، حيث بدأ الاكتتاب على عدد 5.062.500 سهم تمثل نسبة 5% من إجمالي الأسهم المطروحة للبيع ونسبة 0.225% من أسهم رأسمال الشركة، من يوم الأحد.

وأعلنت الشركة القابضة للصناعات الكيماوية مساء الخميس الماضي طرح 4.5% من أسهم شركة الشرقية للدخان، في البورصة منها 4.275% من أسهم الشركة في طرح خاص.

وأعلنت وزارة قطاع الأعمال العام في اليوم التالي، تغطية الطرح الخاص 1.8 مرة بسعر 17 جنيهًا للسهم الواحد.

وانخفض سعر الشرقية للدخان خلال تعاملات اليوم بنسبة 1.09% ليصل إلى 17.31 جنيه بنهاية الجلسة مقابل 17.50 جنيه سعر الإقفال في جلسة أمس الاثنين.

وكانت البورصة أنهت تعاملات أمس الاثنين على انخفاض في المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.3% إلى مستوى 14815 نقطة.