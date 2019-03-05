التجارة تبحث مع شركة يو بي إس العالمية تسهيل نقل المنتجات المصرية للخارج

كتبت- دينا خالد:

بحث عمرو نصار وزير التجارة والصناعة مع رامي سليمان الرئيس الإقليمي لشركة يو بي إس العالمية العاملة في مجال تقديم خدمات الشحن وتسهيل التجارة الدولية، نشاط الشركة بالسوق المصري، وإمكانيات توسيع نطاق التعاون بين الشركة والمصدرين المصريين خلال المرحلة المقبلة.

وبحسب بيان من وزارة التجارة والصناعة اليوم الثلاثاء، قال الوزير إن اللقاء استعرض إمكانيات إنشاء مشروعات مشتركة بين الشركة والحكومة المصرية والقطاع الخاص من خلال الاستفادة من إمكانات شركة مصر للطيران للوصول للأسواق الإقليمية والقارية في مجال الشحن الجوى للصادرات.

وأضاف نصار أن اللقاء تناول سبل الاستفادة من إمكانات الشركة لربط قارات أوروبا والأمريكيتين وآسيا بقارة أفريقيا من خلال مصر، مشيرا إلى إمكانية التعاون مع الشركة في مجال إنشاء مراكز لوجستية مصرية بدول القارة الأفريقية خاصة وأن الشركة تمتلك خبرات متميزة في هذا الصدد.

وذكر أن العام الجاري يمثل نقطة تحول رئيسىة في مسار التعاون الاقتصادي بين مصر والقارة الأفريقية خلال المرحلة المقبلة، مؤكدا أهمية تفعيل التعاون العالمي للمساهمة في تنمية القارة الأفريقية للحد من التحديات التي تواجه القارة.

وأشار الوزير إلى إمكانية الاستفادة من الموقع الجغرافي واللوجستي المتميز لمصر بوسط العالم في النفاذ للأسواق الإقليمية والقارية والدولية، وإلى إمكانية الاستفادة من خبرات الشركة في مجال التجارة الإلكترونية مع الدول الأفريقية.

وأكد حرص الوزارة على تطوير منظومة النقل اللوجستي للصادرات المصرية من خلال توفير خدمات وحلول مبتكرة وسريعة لنقل الشحنات التصديرية للأسواق العالمية، موضحا أن هذا التوجه يستهدف الحفاظ على جودة المنتج المصري ويسهم في زيادة تنافسيته ورواجه بالأسواق الإقليمية والدولية.

وأشار الرئيس الإقليمي لشركة يو بي إس العالمية إلى حرص الشركة على العمل والتوسع بالسوق المصري باعتباره أحد أهم الأسواق الرئيسية على المستويين الإقليمي والعالمي، مضيفا أن الشركة تقدم للمصدرين خدمات الشحن ونقل الطرود وإدارة سلاسل التوريد والوصول لأسواق جديدة .

وقال إن الشركة تستخدم أحدث وأسرع وسائل النقل في العالم وهو ما يسهم في الحفاظ على المنتجات خاصة السلع الزراعية، حيث تمتلك الشركة حوالي 520 طائرة للنقل، وتنقل ما يقرب من 20 مليون طرد في اليوم الواحد.

وأشار رامي سليمان إلى إمكانية التعاون بين الشركة والحكومة ومجتمع الأعمال المصرى في مجالات السياحة والخدمات والنقل وإنشاء المراكز اللوجيستية، إلى جانب نقل الخبرات الصناعية والتكنولوجية المتطورة للاقتصاد المصري.

وأكد أهمية الاستفادة من خبرات الشركة لتفعيل اتفاق التجارة الحرة القارية الأفريقية "AFCEFTA" من خلال تسهيل منظومة النقل اللوجستي بين دول القارة.

وتنفذ الشركة يومياً 1200 رحلة شحن جوي حول العالم، ويبلغ حجم إيرادات الشركة سنوياً 70 مليار دولار، حيث تنقل الشركة سنوياً 3% من الناتج المحلي العالمي، و6% من الناتج المحلي للولايات المتحدة الأمريكية، وفقا لرامي سليمان.

وحضر اللقاء محمد كمال المدير التنفيذي للشركة لمنطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا، وكريستينا سترولر مدير العلاقات الخارجية بالشركة، وجانر ادلبيرث مدير تنمية المشروعات بالشركة لشئون معرض اكسبو دبي 2020.