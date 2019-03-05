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    تراجع البلطي والبوري.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم

    11:32 ص الثلاثاء 05 مارس 2019
    تراجع البلطي والبوري.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم

    أسعار الأسماك

    كتبت- شيرين صلاح:

    تراجع سعر كيلو السمك البلطي 50 قرشًا، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء بسوق العبور، مقارنة بأسعارها أمس، ليتراوح بين 22.5 جنيه و25 جنيهًا، كما تراجع سعر كيلو السمك البوري 3 جنيهات، ليتراوح بين 35 و41 جنيهًا.

    وانخفض سعر كيلو الكابوريا 10 جنيهات، ليتراوح بين 30 و130 جنيهًا، كما انخفض سعر كيلو السبيط والكاليماري ليتراوح بين 90 و170 جنيهًا.

    وارتفع سعر كيلو الجمبري 10 جنيهات، ليتراوح بين 275 و325 جنيهًا، كما ارتفع سعر كيلو المكرونة السويسي 5 جنيهات، ليتراوح بين 60 و70 جنيهًا.

    استقر سعر كيلو السمك الفليه البلطي ليتراوح بين 30 و80 جنيهًا، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

    أسعار الأسماك السمك البلطي سوق العبور السمك البوري

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