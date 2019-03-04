  • عاجل:رئيس السكك الحديدية: كان يمكن تدارك حادث محطة مصر بـ"إبرة السقوط" (اضغط للتفاصيل)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    انتخابات الجزائر حادث محطة مصر تركي آل الشيخ محمد صلاح الطقس خليها تصدي أمم أفريقيا 2019

    البورصة تنهي تعاملات الاثنين على تراجع جماعي في مؤشراتها

    03:08 م الإثنين 04 مارس 2019
    البورصة تنهي تعاملات الاثنين على تراجع جماعي في مؤشراتها

    البورصة المصرية

    كتب- دينا خالد:

    شهدت مؤشرات البورصة تراجعًا جماعيًا خلال تعاملات اليوم الإثنين.

    وهبط المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.3% إلى مستوى 14815 نقطة بنهاية التعاملات.

    كما انخفض المؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.12%، والمؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.96%.

    وسجلت تعاملات المصريين صافي بيع بقيمة 517 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات العرب والأجانب صافي شراء بقيمة 2 مليون و515 مليون جنيه على التوالي.

    وكانت البورصة انهت تعاملات الأمس على ارتفاع في المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.11% إلى مستوى 14820 نقطة.

    البورصة المصرية مؤشرات البورصة

    الخبر التالى:

    وزيرة الاستثمار تطلق مشروع تعزيز استراتيجية مصر القومية للسكان
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان