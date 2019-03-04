البورصة تنهي تعاملات الاثنين على تراجع جماعي في مؤشراتها

كتب- دينا خالد:

شهدت مؤشرات البورصة تراجعًا جماعيًا خلال تعاملات اليوم الإثنين.

وهبط المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.3% إلى مستوى 14815 نقطة بنهاية التعاملات.

كما انخفض المؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.12%، والمؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.96%.

وسجلت تعاملات المصريين صافي بيع بقيمة 517 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات العرب والأجانب صافي شراء بقيمة 2 مليون و515 مليون جنيه على التوالي.

وكانت البورصة انهت تعاملات الأمس على ارتفاع في المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.11% إلى مستوى 14820 نقطة.