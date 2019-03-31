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    الضرائب: اليوم آخر مهلة للممولين لتقديم الإقرارات الضريبية

    05:02 م الأحد 31 مارس 2019
    الضرائب: اليوم آخر مهلة للممولين لتقديم الإقرارات الضريبية

    مصلحة الضرائب

    كتب- مصطفى عيد:

    قال عبد العظيم حسين، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إنه لن يتم مد الفترة الخاصة بتقديم الإقرارات الضريبية للأشخاص الطبيعية (الأفراد)، والتي تنتهي اليوم.

    وطالب عبد العظيم الممولين، في بيان من المصلحة اليوم، بسرعة التوجه للمأموريات وتقديم الإقرارات الضريبية وسداد الضريبة المستحقة حيث أن الماموريات الضريبية ستستمر في العمل اليوم حتى الساعة الثامنة مساء.

    مصلحة الضرائب عبد العظيم حسين الإقرارات الضريبية

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