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    بتكلفة 340 مليون جنيه.. محافظ المنيا يفتتح 4 مصانع شرق النيل

    04:50 م الأحد 31 مارس 2019
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    المنيا - محمد المواجدي:

    افتتح اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، اليوم الأحد، 4 مصانع جديدة في المنطقة الصناعية شرق النيل بتكلفة تصل إلى أكثر من 340 مليون جنيه، وذلك من إجمالي 90 مشروع تم الانتهاء منها، ضمن احتفالات المحافظة بعيدها القومي الـ100 والذي يوافق 18 مارس من كل عام.

    ورافق المحافظ، خلال الافتتاح، أحمد جبريل السكرتير العام المساعد، والمهندس محمود سعد مدير عام المنطقة الصناعية، بالإضافة إلى عدد من نواب البرلمان والعقيد أكرم على المستشار العسكري للمحافظة والقيادات التنفيذية والشعبية والدينية ورجال الأعمال والمستثمرين.

    وضمت الافتتاحات، مصنع المنيا لكربونات الكالسيوم، والذي يقع على مساحة 40 ألف متر بتكلفة حوالي 200 مليون جنيه، ويعد إضافة قوية للمنطقة الصناعية للتوسع في ذلك النوع من المصانع لتحقيق أفضل استغلال للحجر الجيري الذي يتمتع بسمعة عالمية ودرجة نقاء عالية في المنيا، ويدخل في الكثير من الصناعات، ويفتح آفاقا جديدة للتنمية.

    كما افتتح المحافظ المرحلة الثانية والتوسعات الخاصة بمصنع دلتا تكستايل شمال الصعيد للملابس الجاهزة على مساحة 18 ألف فدان بتكلفة حوالي 100 مليون جنيه، ويوفر 1600 فرصة عمل.

    وقال المهندس محمود سعد مدير عام المنطقة الصناعية، إن الافتتاحات شملت أيضًا مطحن المصريين لطحن الغلال والمقام على مساحة 15 ألف متر بتكلفة 20 مليون جنيه ويعمل بقوة إنتاجية تصل إلى 250 طن يوميا.

    قاسم حسين المنيا المنطقة الصناعية

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