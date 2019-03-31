وزير البترول: العنصر البشري ركيزة أساسية لاستدامة انطلاق القطاع

كتب- مصطفى عيد:

قال طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، إن تنمية الكوادر البشرية يعتبر الركيزة الأساسية لاستدامة انطلاق قطاع البترول وتقدمه نحو الاستفادة المثلى من العنصر البشري كونه الأساس في نجاح أي منظومة عمل.

وأضاف في بيان صحفي صادر اليوم، أن نجاح البرنامج الثالث لتنمية الكوادر البشرية في إطار خطة إنشاء قاعدة بيانات موحدة ومحدثة لجميع العاملين بقطاع البترول تساعد على اكتشاف قدراتهم والعمل على رفع كفاءتهم لتواكب احتياجات سوق العمل، وتكون بمثابة خريطة طريق تدعم اتخاذ القرارات للاستفادة المثلى من الثروة البشرية داخل القطاع.

جاء ذلك خلال متابعة وزير البترول لنتائج أعمال البرنامج الثالث الذي يهدف إلى تعظيم الاستفادة المثلى من العنصر البشرى بالقطاع، وتطوير ورفع كفاءة العاملين ، ووضع نظم حديثة وعملية لإدارة الموارد البشرية.

ومن أهم نتائج الأعمال التي تحققت في برنامج خطة عمل الموارد البشرية، إنشاء قاعدة بيانات حديثة وموحدة ومترابطة لجميع العاملين بالقطاع وربطها بالوزارة وهيئة البترول والشركات القابضة والشركات التابعة لهم مما يقدم صورة واضحة وشاملة تساعد على دعم اتخاذ القرارات الصحيحة في الوقت المناسب.

كما تم تحليل بيانات الموارد البشرية بالقطاع للوقوف على نقاط القوة والقصور وتحديد الفرص والمخاطر لإعداد خطط العمل الفعالة لكافة الشركات لتحسين أدائها في ضوء استراتيجية القطاع، كما تم تحليل الوصف الوظيفي لتتضمن مؤشرات قياس الأداء وتحديد الاحتياجات التدريبية والكفاءات المطلوبة لشغل الوظائف، وإصدار توصيات لكل شركة بالقطاع للبدء في وضع استراتيجية لإدارة الموارد البشرية بها ووضع خطة عمل لضمان تنفيذ هذه التوصيات.