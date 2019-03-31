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    ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة مع بداية التعاملات

    10:45 ص الأحد 31 مارس 2019
    ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة مع بداية التعاملات

    البورصة

    كتبت- دينا خالد:

    ارتفعت مؤشرات البورصة مع بداية تعاملات اليوم الأحد.

    وصعد المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنحو 0.2% إلى مستوى 14695 نقطة.

    وارتفع المؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنحو 0.08%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنحو 0.13%.

    وصعد أيضا المؤشر EGX30 CAPPED محدد الأوزان مع بداية التعاملات بنسبة 0.32%.

    وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنسبة 0.76% إلى مستوى 14666 نقطة، مع نهاية تعاملات الأسبوع الماضي.

    البورصة مؤشر EGX30

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