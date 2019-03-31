ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة مع بداية التعاملات

كتبت- دينا خالد:

ارتفعت مؤشرات البورصة مع بداية تعاملات اليوم الأحد.

وصعد المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنحو 0.2% إلى مستوى 14695 نقطة.

وارتفع المؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنحو 0.08%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنحو 0.13%.

وصعد أيضا المؤشر EGX30 CAPPED محدد الأوزان مع بداية التعاملات بنسبة 0.32%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنسبة 0.76% إلى مستوى 14666 نقطة، مع نهاية تعاملات الأسبوع الماضي.