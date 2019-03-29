من سن 10 سنوات.. بنك القاهرة يطرح بطاقة مدفوعة مقدما للأطفال

كتبت- منال المصري:

قال طارق فايد رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، لمصراوي، إن البنك قرر طرح بطاقة بنكية مدفوعة مقدما للأطفال من سن 10 سنوات لتتيح لهم خدمة السحب والإيداع من ماكينات الصرف الآلي بهدف سداد مشترياتهم إلكترونيا على مدار اليوم.

وأضاف فايد، أن البنك يهدف من طرح هذه البطاقة للمساهمة في نشر ثقافة الشمول المالي بدءًا من الصغر في التعامل مع الجهاز المصرفي وتقليل تداول الكاش لتصبح المدفوعات إلكترونية تنفيذا لرؤية المجلس القومي للمدفوعات والبنك المركزي.

تفاصيل البطاقة:

- يتم إصدار البطاقة المدفوعة مقدما من خلال توجه ولي أمر الطفل لأي فرع من فروع بنك القاهرة، وتقديم طلب إصدار بطاقة مدفوعة مقدما مرفق معها صورة من البطاقة الشخصية وشهادة ميلاد الطفل.

- يتسلم ولي أمر الطفل البطاقة المدفوعة مقدما في نفس اليوم بعد تنشيطها بالفرع.

- يبلغ الحد الأدنى لشحن الكارت 100 جنيه والحد الأقصى 10 آلاف جنيه يوميًا بما لا يزيد عن 100 ألف جنيه شهريًا.

- تساعد البطاقة الأطفال على تسديد مشترياتهم إلكترونيا في السوبر ماركت والمولات والمطاعم وغير ذلك.

- يتم شحن البطاقة بعد انتهاء رصيدها من داخل أي فرع للبنك أو من خلال ماكينة الصراف الآلي المنتشرة على مستوى الجمهورية.

- تتيح البطاقة للأطفال الشراء من على الإنترنت.

وأشار فايد، إلى أن البنك يرسل بعد كل حركة شراء رسالة نصية على هاتف حامل البطاقة مدون بها تفاصيل الحركة بالقيمة والتاريخ.

وأكد طارق فايد أن البنك يعمل حاليا على دراسة إطلاق مجموعة من المنتجات المصرفية التي تخاطب احتياجات الشباب والمرأة، قبل نهاية يونيو القادم بهدف نشر الثقافة المصرفية.